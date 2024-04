Padrasto suspeito de engravidar enteada de 11 anos é preso em Marabá

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na tarde de quarta-feira (10) suspeito de abusar sexualmente e engravidar a enteada de 11 anos, no município de Marabá, no sudeste paraense. Conforme as informações iniciais, a ação de captura do investigado ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, na Rodovia Transamazônica. A identidade do investigado não será divulgada devido a possibilidade de identificação da criança vítima do crime, conforme consta na lei do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

A ação foi para combater o suposto crime de estupro de vulnerável foi realizada por equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e Adolescente (Deaca) e da Delegacia de Polícia Civil.

De acordo com a PC local, o fato começou a ser apurado na segunda-feira (8), quando os agentes da Deaca foram informados que o homem estaria abusando sexualmente da enteada. As investigações apontaram que o estupro ocorria desde novembro de 2023 e a criança acabou engravidando e estava com uma gestação de três semanas.

A prisão foi determinada pelo Poder Judiciário e o suspeito foi autuado e encaminhado para o sistema prisional, onde permanece à disposição para os próximos procedimentos legais.