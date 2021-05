Padrasto que estuprou as duas enteadas é preso em Augusto Corrêa

Um homem acusado de estuprar as duas enteadas foi preso no município de Augusto Corrêa, no nordeste paraense. O mandado de prisão foi cumprido por agentes civis no último sábado (15), mas as informações foram divulgadas pela Polícia Civil somente nesta terça-feira (18). O acusado, que não teve a identidade informada, deverá responder pelos crimes de importunação sexual e estupro de vulnerável.

Ainda conforme a PC, a informação do caso chegou às autoridades policiais dias antes da prisão ser efetuada. Durante as investigações, os agentes constataram que as vítimas dos crimes seriam as enteadas do acusado. O suspeito aproveitava quando a mãe das vítimas estava no trabalho para comentar os crimes.

Ciente dos crimes, a autoridade policial responsável pelo caso solicitou com urgência as medidas protetivas e a prisão preventiva do acusado, o que foi prontamente autorizado pela magistrada titular.

Foi então que, na noite do último sábado (15), os policiais souberam que o investigado estava fora de casa e decidiram montar uma abordagem. A equipe policial conseguiu dar voz de prisão ao agressor, que foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos cabíveis.