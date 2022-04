Ossada humana é encontrada em área de mata, na zona rural de Novo Repartimento

Um achado macabro assustou moradores de Novo Repartimento, sudeste do Pará, na última quinta-feira (7). Populares localizaram uma ossada humana na zona rural do município. Ainda não há informações sobre a possível identidade da vítima. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso. Até o momento desta publicação, nenhum suspeito de cometer o crime havia sido identificado. Com informações do portal Debate Carajás.

A ossada foi encontrada no meio de uma vegetação localizada entre as vicinais 6 e 7, na região de Parakanã. Os restos mortais aparentam ser de um homem, devido à roupa que usava: uma bermuda jeans e uma camiseta amarela. Os investigadores, agora, vão cruzar as informações com o banco de desaparecidos para tentar identificar a vítima.

A Polícia Civil foi acionada e uma equipe foi até o local para iniciar as investigações. Uma equipe da Polícia Científica do Pará (PCP) fez a perícia criminal e removeu os restos mortais para o Instituto Médico Legal (IML). A identidade da vítima só deverá ser confirmada após os exames necroscópicos e de DNA, que deverão, também, apontar a causa da morte.

Qualquer informação que possa ajudar a identificar a vítima ou qualquer suspeito de cometer o crime, pode ser repassada à Polícia Civil via Disque-Denúncia (181) ou pelo Centro Integrado de Operações (Ciop), pelo número 190. A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.