Ossada humana é encontrada às margens da rodovia PA-287 em Redenção

Uma ossada humana foi encontrada na última quinta-feira (03/10), às margens da rodovia PA-287, no município de Redenção, na região Sul do Pará. Os ossos não possuíam qualquer indício que pudesse identificar os restos mortais e também pareciam ter sido queimados. A população avisou os agentes do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da 2ª Companhia Independente de Missões Especiais (Cime) que estiveram no local para confirmar o achado.

Os militares isolaram a área para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica. As informações foram divulgadas pelo portal Fato Regional. A ossada foi recolhida para investigação e análises que possam ajudar na identificação da pessoa. Uma das especulações é a relação com o desaparecimento de jovens, há alguns anos.

A perícia criminal tentará determinar se a morte da pessoa foi natural ou se há indícios de assassinato e também identificar a quem pertencem os restos mortais. A área onde a ossada foi encontrada também será vasculhada em busca de outros possíveis vestígios.

A Polícia Civil informou que apura o caso por meio da delegacia de Redenção. Até o momento, os restos mortais encontrados ainda estão sem identificação. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.

Quaisquer informações que possam ajudar podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). Se a informação for mais urgente, o ideal é ligar para o 190. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Não é necessário se identificar.