Operação termina com 15 homens presos em São Miguel do Guamá

Quinze homens foram presos no município de São Miguel do Guamá, no nordeste paraense, durante a Operação "São Miguel em Paz”, de combate a roubos, tráfico de drogas, violência doméstica e sexual contra crianças e adolescentes. A operação durou 15 dias e foi executada pela Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar. O último dia de ação foi na terça-feira (7).

Segundo o delegado Ronaldo Lopes, titular da delegacia de São Miguel do Guamá, no decorrer desse período, foram efetuadas prisões em flagrante delito. "O trabalho integrado com a PM e o Poder Judiciário contribuíram de forma decisiva para o sucesso da ação. Foram dias de intenso trabalho, com o objetivo de levar mais segurança e paz aos moradores da região", informou o delegado.

As diligências percorreram diversas localidades do município e regiões vizinhas, com o objetivo de combater a criminalidade. Após os autos de prisão, todos os presos foram encaminhados ao Sistema Penal e estão à disposição do Poder Judiciário.