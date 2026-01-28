Capa Jornal Amazônia
Polícia

Operação Sentinela tenta combater extorsão de facções criminosas contra comércios em Ipixuna do Pará

Polícia Civil, Polícia Militar (PM) e Guarda Municipal deflagraram operação nesta quarta-feira (28)

Operação "Sentinela" tentou combater a cobrança da chamada "taxa do crime" por criminosos em Ipixuna do Pará, nesta quarta-feira (28). (Divulgação Polícia Civil)

Uma operação para combater a prática de extorsão de comerciantes por criminosos de facções criminosas foi deflagrada nesta quarta-feira (28) no município de Ipixuna do Pará, na região Nordeste do Estado do Pará. A Operação "Sentinela" contou com a Polícia Civil, Polícia Militar (PM) e Guarda Municipal.

Conforme apurado pelas autoridades policais, os suspeitos vinham coagindo comerciantes locais por meio da exigência de pagamentos ilícitos, popularmente conhecidos como “taxa do crime”, utilizando ameaças de atentados contra estabelecimentos comerciais, saques e disparos de arma de fogo. As ações tinham como finalidade intimidar, gerar pânico social e constranger as vítimas, levando-as a ceder à prática de extorsão.

A operação tenta ainda prevenir a ocorrência de crimes, reprimir a atuação de grupos criminosos e garantir a segurança da coletividade, especialmente da classe comercial, reforçando a presença ostensiva e investigativa das forças de segurança no município.

Durante a ação, também foi realizada a fiscalização de bares, depósitos e estabelecimentos similares, com a finalidade de orientar os proprietários quanto ao exercício regular do funcionamento anual.

Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

taxa do crime

extorsão de comerciantes
