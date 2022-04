Operação Semana Santa registra 14 prisões e conduz 86 pessoas à delegacia

No período da operação Semana Santa, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), foram realizadas mais de 4,8 mil abordagens a transeunte, 1.011 abordagens a carros, 16 embarcações abordadas, 31 fianças arbitradas, 363 boletins de ocorrências registrados, 49 procedimentos instaurados, 14 prisões em flagrantes realizadas, 86 pessoas foram conduzidas à delegacia, 17 foragidos recapturados. Com informações da Agência Pará.

O resultado do trabalho integrado foi divulgado, nesta terça-feira (19), pela Segup, que informou que a operação ocorreu em 38 localidades, numa parceria da secretaria com os órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública (Sieds) e órgãos parceiros do Estado e dos municípios.

Conforme a Segup, as ações estratégicas da operação garantiram que as pessoas se deslocassem para o litoral e os principais balneários com segurança, também coibiram excessos de velocidade nas principais vias e rodovias.

"Os profissionais de segurança fiscalizaram condutores sob o efeito de álcool, além de intensificar a fiscalização de trânsito na saída e entrada da capital e ao longo das rodovias estaduais e federais", informou a Segup.

De acordo com a secretaria, a operação, que iniciou na quinta-feira (14), contou com reforço de mais de mil agentes do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-Pa), Polícias Militar e Civil, Grupamento Fluvial (Gflu), Corpo de Bombeiros Militar, Centro Integrado de Operações (Ciop), Disque Denúncia, Polícia Científica do Pará (PCE), Guarda Municipal de Belém, Ananindeua e Marituba, entre outros órgãos que atuaram de forma integrada.

Em Salinópolis, na praia do Atalaia, e no Distrito de Mosqueiro, no Caramanchão, a Segup instalou Centros Integrados de Comando e Controle, que reuniram os agentes de segurança e contribuiram para o alinhamento dos trabalhos durante a Operação Semana Santa.

“Tivemos uma grande atuação, lembrando que ainda estamos com restrições por conta da pandemia”, assinalou o secretário adjunto de Operações da Segup, coronel Alexandre Mascarenhas.

Mais dados da Operação Integrada

A Operação apreendeu dois quilos de drogas, 14 armas de fogo e 49 munições, além de três carros e 13 motocicletas recuperadas. O Ciop despachou 69 ocorrências durante a operação.

Cerca de 437 bares e casas noturnas foram fiscalizados, quatro tiveram as atividades encerradas e oito foram intimados. No atendimento médico, 3.205 advertências e orientações foram dadas, 55 acolhimentos pré-hospitalares, 10 acidentes com animais aquáticos, três afogamentos e uma criança localizada.