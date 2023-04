Operação Semana Santa 2023 termina com seis acidentes e uma pessoa morta nas rodovias do Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou, durante a Operação Semana Santa 2023, seis acidentes no Pará, havendo uma redução de 14% em relação ao ano passado. Dessas ocorrências, três acidentes foram considerados graves, seis pessoas ficaram feridas e uma pessoa morreu.

A PRF encerrou, às 23h59 do domingo (9), a Operação Semana Santa 2023 nas estradas e nas rodovias federais do Pará. Iniciada na quinta-feira (6), a operação contou com a atuação de cerca de 200 policiais rodoviários federais, que durante quatro dias do feriado prolongado, fiscalizaram 1.840 pessoas e 1.426 veículos.

Foram realizados 950 testes de alcoolemia, com um total de 17 autuações. As outras infrações mais observadas no trânsito foram: a não utilização do capacete, do cinto de segurança, dos dispositivos para o transporte de crianças e ultrapassagens indevidas - com totais de 47, 15, 10 e 119 autuações, respectivamente.

No combate à criminalidade, 17 pessoas foram presas. Dessas, duas por alcoolemia e duas por tráfico de drogas. Durante a operação, a PRF apreendeu também 15 kg de maconha, uma arma de fogo e 45 munições.

As ações desenvolvidas pela PRF foram focadas em prevenir condutas que aumentam o risco de acidentes graves ou que agravam lesões das vítimas como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, consumo de álcool e falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou cadeiras para o transporte de crianças).

Ainda segundo a PRF, os dados demonstram que o comportamento de muitos condutores coloca em risco a segurança de todos os usuários das rodovias, sendo necessária a conscientização de cada cidadão envolvido no trânsito.