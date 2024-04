Operação policial mira grupo investigado por homicídios e roubos em Ananindeua

Uma operação conjunta da Polícia Civil do Estado do Pará, envolvendo diversas equipes policiais e com autorização judicial, buscou desarticular uma organização criminosa na localidade Floresta Park, em Ananindeua, no último dia 10.

Embora os mandados de busca domiciliar não tenham encontrado ilícitos nos imóveis dos suspeitos, um dos investigados, conhecido como “Beiçola”, confessou os crimes e forneceu informações importantes sobre o grupo criminoso, responsável por diversos crimes como homicídios e roubos na região, segundo a polícia.

A confissão de “Beiçola” ajuda a polícia no avanço das investig​ações e pode levar ao desmantelamento completo do grupo. Informações que ajudem a PC podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, por meio do número 181. A ligação é gratuita com anonimato garantido.

A operação foi denominada “Floresta Park” contou com a participação das Seccionais de Ananindeua, Paar e Marituba, além das Delegacias do Júlia Seffer, Distrito Industrial e Benevides, vinculadas à Superintendên​cia da Região Metropolitana de Belém. Agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC), da Polícia Militar do Pará.