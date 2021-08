Operação Pégasus, do Comando Ambiental da PM, inutiliza 300 m³ de madeira serrada em Santarém

Na última terça-feira, 17, a 1ª Companhia Independente de Policiamento Ambiental (CIPAmb), vinculada ao Comando de Policiamento Ambiental (CPA), deflagrou a Operação Pégasus, resultando na inutilização de aproximadamente 300 m³ de madeira beneficiada na região do Chapadão, na área da rodovia PA-370, em Santarém, Baixo Amazonas Paraense.

Logo no começo da tarde, operação de fiscalização ambiental encontrou um ramal, estrada de terra com as características usadas para escoamento de madeira beneficiada. Em um ramal, havia um árvore atravessada, indicando que naquela região estava ocorrendo desmatamento ilegal. A fiscalização fez incursão pelo ramal e não demorou para encontrar uma área com várias toras de madeira no chão.

Operação Pégasus (Reprodução/1ª CIPAmb)

Nas buscas, foram encontrados vários pátios que abrigavam madeira em tora, além de um pátio com madeira já beneficiada, com aproximadamente 300 metros cúbicos. Também foram encontrados as ferragens e estruturas montadas que são usadas no beneficiamento ilegal da madeira, além de três barracos usados pelos operadores da serraria. Não haviam pessoas no local e, por isso, ninguém foi detido em flagrante. Devido à impossibilidade de transporte do material apreendido para a zona urbana da cidade, foi preciso inutilizar o material no local.

Segundo informações de populares que moram na comunidade Arara Azul, a serraria clandestina pertence a um homem morador do município de Mojuí dos Campos, também na região do Baixo Amazonas.