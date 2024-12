Operação Muralha Segura: 55 penitenciárias do Pará serão vistoriadas em dezembro

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) deu início, na última quinta-feira (05), a operação “Muralha Segura”, que tem o objetivo de garantir a segurança institucional intra e extramuros, mantendo a ordem e disciplina nas unidades prisionais durante o período de festas de fim de ano. A Unidade de Custódia e Reinserção (UCR) de Castanhal foi o primeiro local a passar pela inspeção.

Durante a operação, os policiais penais vão realizar revistas em todas as unidades, bem como executar a fiscalização no sistema carcerário, considerando a necessidade de controle na padronização e manutenção dos procedimentos operacionais.

Ringo Alex Rayol Frias, secretário Adjunto de Gestão Operacional da Seap, detalha que essas ações preventivas evitam ocorrências que podem gerar uma ruptura na gestão operacional, dessa forma, "mantendo intacto os três pilares dessa gestão: A vigilância aproximada, o controle de acesso e os procedimentos, que são pontos fundamentais para manter um sistema penitenciário sob controle, e sob a égide do Estado".

“A operação Muralha Segura já é um planejamento operacional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, onde todos os anos, nos meses de dezembro, a Secretaria adjunta de Gestão Operacional, a Sago, promove essa operação com o objetivo de se manter o elevado nível de controle das unidades prisionais, onde as diretorias afetadas percorrem as unidades prisionais para checar todo o ambiente carcerário e as necessidades, como pisos, grades, celas, condições da custódia, uniformes de internos, a higienização da cadeia, para se evitar qualquer ocorrência reativas.”, disse o gestor adjunto

A operação irá abarcar todas as 55 unidades prisionais do Pará, distribuídas em toda a Região Metropolitana de Belém (RMB), e nos municípios de Santarém, Marabá, Itaituba, Cametá, Capanema, Castanhal, Mocajuba, Tomé Açú, Redenção, Bragança, Salinópolis, Breves, Abaetetuba, Vitória do Xingu, Tucuruí, Paragominas, Parauapebas e São Félix do Xingu.

Integração

De forma integrada, a operação “Muralha Segura” também faz parte da operação “Festas Seguras”, do Governo do Estado, que é coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). A iniciativa visa garantir a segurança da população paraense neste período de festas.

Nesta edição, mais de 7 mil agentes públicos estão envolvidos nas ações até o dia 02 de janeiro de 2025. A operação envolve todos os órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (SIEDS).

Estão mobilizadas todas as equipes de segurança das unidades prisionais, bem como o reforço do efetivo com a utilização de 48 operadores das tropas especializadas do Comando de Operações Penitenciárias (COPE), Grupo de Ações Penitenciárias (GAP) e o Grupamento de Busca e Recaptura (GBR).