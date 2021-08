Operação 'Martelo e Bigorna' apreende 6Kg de maconha e recaptura foragida da Justiça no Parque Verde

Uma mulher suspeita de participação no crime conhecido como “saidinha bancária” foi presa e cerca de seis quilos de maconha foram apreendidos durante a operação “Martelo e Bigorna”, deflagrada nesta quinta-feira (12), no bairro do Parque Verde, em Belém.

No primeiro caso, policiais militares do 24º Batalhão (BPM) prenderam Miguel Trindade após receberem uma denúncia de tráfico de drogas. Durante a verificação, o homem suspeito foi encontrado com uma bolsa que continha aproximadamente 500 gramas de maconha, planta cujo cultivo é ilegal no Brasil. Ele informou às equipes que apenas guardava o entorpecente e indicou um terreno baldio onde o restante da droga era armazenado.

No local, os policiais encontraram, dentro de uma bolsa, seis tabletes de maconha prensada, totalizando seis quilos de droga. O suspeito foi preso e conduzido, junto com a droga apreendida, para a Delegacia de Polícia Civil da Marambaia.

Na outra ocorrência, Loyane Lima Pereira foi detida pelo crime popularmente conhecido com "saidinha". Durante uma abordagem de rotina, realizada na avenida Augusto Montenegro, no início da noite, os policiais constataram que uma das ocupantes do veículo abordado estava com um mandado de prisão em aberto por envolvimento no crime, com várias ações realizadas em estados da região Norte e Nordeste do Brasil. Ela é esposa de um homem custodiado em um estabelecimento prisional do estado do Ceará, e ambos fazem parte de uma organização criminosa especializada nesse crime. A mulher foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil da Marambaia.