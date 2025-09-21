Operação Impulsus 2: mais de 1.600 abordagens e 12 prisões são realizadas em Marituba

Durante dois dias de ações em Marituba, a Operação Impulsus 2, realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) em parceria com órgãos estaduais e municipais, realizou 1.679 abordagens — entre carros, motos, bicicletas e pessoas —, 12 prisões e fiscalizou 26 estabelecimentos comerciais. A iniciativa teve como objetivo enfrentar a criminalidade com medidas preventivas e repressivas, reforçando a segurança e oferecendo mais tranquilidade à população.

A Polícia Militar prendeu 10 pessoas, sendo duas por tráfico de entorpecentes. E ainda, foram apreendidos 3 celulares e um automóvel foi recuperado. Além disso, em dois dias de operação foram 26 estabelecimentos fiscalizados, sendo identificados 8 com atividades regulares e documentação de acordo, 7 foram notificados, 1 recebeu orientação por poluição sonora, 8 tiveram suas atividades encerradas e 2 foram interditados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Iniciada na sexta-feira (19), a operação tinha com área operacional o município de Marituba com foco principal nos bairros Santa Clara e Santa Lúcia, Conjunto Albatroz, Canaã, Almir Gabriel, Novo Horizonte, Nova União, São Francisco, União e Beija-Flor, e na área conhecida como Invasão do Japonês.

Índice de violações

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), os índices de violações em Marituba praticamente zeraram. A delegacia de Polícia Civil fez o cumprimento de mandado de prisão por sentença condenatória de uma pessoa, condenada por crime de roubo qualificado. Outra prisão, em ação de barreira, ocorreu por motocicleta com sinais identificadores adulterados.

Trânsito

No trânsito, as equipes do Departamento de Trânsito e das secretarias de Segurança Pública e Defesa Social de Marituba e de Trânsito e Transporte de Marituba, com apoio da Guarda Civil Municipal de Marituba fizeram 67 autuações. Deste total, foram 10 por conta de licenciamento, 17 por condução sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), 16 por ausência de capacete, 5 por placa em desacordo e 4 por sistema de iluminação adulterada,

Além disso, outras autuações foram: 3 por mau estado de conservação, 5 por ausência de lentes corretoras de visão e 7 por criança sem dispositivo de retenção. Foram emitidas ainda duas infrações por escapamentos irregulares, uma prisão por alcoolemia, 7 apreensões de veículo e 7 remoções de motocicletas.

Participaram da operação as polícias Civil, Militar e Científica, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social de Marituba, Secretaria de Trânsito e Transporte de Marituba e Guarda Civil Municipal de Marituba, e a parceria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Marituba e do Conselho Tutelar do município.

Produtividade

O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, destacou a produtividade da operação, que alcançou seu objetivo, ofertando maior presença policial para coibir o cometimento de crimes.“Esses resultados expressivos são um indicativo claro de que estamos no caminho certo. Agradeço o empenho de todos os envolvidos e reafirmo o nosso compromisso de continuar investindo em ações e estratégias que promovam a segurança e o bem-estar da população paraense”, observa.