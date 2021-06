Operação Impacto aumenta efetivo de segurança na Região Metropolitana e no interior

A Operação Impacto, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e com a participação de órgãos estaduais de segurança pública e prefeituras municipais, teve suas atividades iniciadas nesta sexta-feira (25), e segue com as operações até 30 de junho (quarta-feira). O objetivo é combater a criminalidade de forma estratégica nas principais regiões do Pará, em um esforço coletivo. Em Belém, a Operação foi deflagrada no Portal da Amazônia, às 17 h, com um efetivo de mais de 500 agentes.

Participam da operação integrada agentes das policias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), Guarda Municipal de Belém (GBM) e os grupamentos Fluvial (Gflu) e Aéreo (Graesp) de segurança pública, que atuarão com lancha blindada e aeronave, respectivamente.

A Operação Impacto reúne ações que serão realizadas diuturnamente em todo o Estado, e ampliará sua atuação com o reforço do contingente de efetivo e viaturas nas ruas da Região Metropolitana de Belém, e também nas maiores cidades do interior, entre as quais Marabá (no Sudeste), Santarém (Oeste), Altamira (Xingu) e Parauapebas (Sudeste).

Integração

Para o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, a Operação visa dar ainda mais visibilidade às ações de segurança, desenvolvidas de forma integrada pela Segup com o objetivo de combater a criminalidade e aumentar a segurança da população.

“Nós estamos deflagrando a Operação Impacto com a participação de todos os órgãos do Sistema de Segurança Pública do Estado, em parceria com os órgãos municipais, envolvendo esses parceiros nas ações desenvolvidas tanto na Região Metropolitana quanto nas principais cidades do Estado. Nosso objetivo é, mais uma vez, dar um reforço nas ruas, com maior presença policial, para que a população possa perceber essa atuação, além de dar mais ostensividade às ações de combate à criminalidade. Estaremos com todos os órgãos atuando nas suas atividades fins, para que possamos, até o final de junho, trabalhar fortemente nessa Operação, para dar mais presença policial e segurança a nossa população”, destacou Ualame Machado.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior, reforçou a atuação da Polícia Militar em pontos estratégicos, definidos por um mapeamento criminal. “A Operação Impacto visa reforçar o policiamento, e para isso estamos com um efetivo muito forte de policiais militares, tanto na Região Metropolitana quanto no interior. Nosso foco é atingir os locais onde realizamos, previamente, um mapeamento criminal e identificamos a necessidade de reforçar essas áreas para inibir a prática de crimes. Nosso objetivo é reduzir ainda mais a criminalidade, e até o final do mês de junho, quando finaliza essa operação, termos êxito no nosso objetivo”, informou o coronel.

Monitoramento

As ações no trânsito da Região Metropolitana, e em outros municípios, também serão intensificadas. Por meio da operação integrada, o Detran estará presente nos principais corredores viários da capital e seu entorno.

“O foco estará direcionado aos veículos utilitários e motocicletas. Estaremos monitorando o uso de capacete, excesso de passageiros e uso do cinto de segurança, tudo para garantir a segurança no trânsito. Realizamos essas ações de forma diária, mas estaremos com um reforço maior para alcançar o objetivo de auxiliar todos os órgãos de segurança na redução da criminalidade e na ordem social do Estado”, disse o auxiliar de Operações do Detran, Silvio Moraes.