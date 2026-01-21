Operação Henriqueta prende cinco suspeitos por crimes contra grupos vulneráveis em Muaná

A Polícia Civil do Estado do Pará deflagrou, na última segunda e terça-feira (20), no município de Muaná, a Operação Henriqueta – 1ª Fase, resultando na prisão de cinco pessoas investigadas por crimes praticados contra integrantes de grupos vulneráveis. A ação cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e realizou uma prisão em flagrante.

A operação recebeu esse nome em homenagem à ativista de direitos humanos Marie Henriqueta Ferreira Cavalcante, reconhecida internacionalmente pela atuação no combate à violência contra grupos vulneráveis no arquipélago do Marajó, morta recentemente em um acidente de trânsito.

Um dos casos mais graves investigados envolve a violência sexual contra uma criança de 11 anos. A denúncia foi encaminhada pelo Conselho Tutelar à Delegacia de Polícia de Muaná em novembro de 2025. Durante a apuração, a vítima relatou abusos cometidos pelo tio-avô e também episódios de exploração sexual envolvendo a própria mãe e um terceiro homem.

Com base nos elementos colhidos no inquérito policial, o delegado Felipe Mendonça representou pela prisão preventiva dos três investigados. Após manifestação favorável do Ministério Público do Estado do Pará, o Poder Judiciário deferiu os pedidos. As prisões ocorreram em Muaná e no município de Bagre, com apoio das forças de segurança locais. Os investigados permanecem à disposição da Justiça, enquanto a criança foi encaminhada para acompanhamento psicossocial e ficou sob os cuidados de familiares.

Violência contra a mulher

Ainda durante a operação, a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de agredir fisicamente e injuriar a companheira, em plena via pública, na Ponte das Viúvas. O crime ocorreu após um ataque de ciúmes e foi interrompido com a intervenção de familiares. Testemunhas confirmaram as agressões, e a vítima recebeu atendimento médico e passou por exame de lesão corporal.

Também foram solicitadas medidas protetivas de urgência, já que a mulher relatou histórico de agressões físicas, morais e psicológicas. O suspeito segue preso e à disposição do Poder Judiciário.

Violência contra o idoso

A operação também resultou no cumprimento de mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por lesão corporal grave contra um idoso de 83 anos, agredido com um pedaço de madeira em via pública, em dezembro de 2025. Laudo pericial apontou que as lesões causaram risco de morta à vítima.

Após a conclusão das investigações e com parecer favorável do Ministério Público, a prisão foi decretada e cumprida pela equipe da Delegacia de Polícia do município.