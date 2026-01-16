Operação destroi equipamentos de garimpo ilegal na Terra Indígena Kayapó

A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), realizou, nesta sexta-feira (16), mais uma operação de combate ao garimpo ilegal na Terra Indígena Kayapó, no Estado do Pará. A ação conseguiu destruir maquinários, acampamentos e apreender materiais utilizados pelos criminosos. A visa reprimir a exploração ilícita do leito e das margens do Rio Branco. A PF não divulgou a prisão de suspeitos.

Os órgãos conseguiram destruir uma escavadeira hidráulica, motores estacionários, uma balsa, acampamentos de apoio aos garimpeiros e motocicletas, além da apreensão de aparelhos celulares, que serão submetidos à perícia técnica. Os equipamentos e barracas foram incendiados para impedir a reutilização dos equipamentos novamente na prática do garimpo ilegal.

A TI está localizada entre os municípios de São Félix do Xingu, Ourilândia do Norte, Cumaru do Norte e Bannach, com abrangência de mais de 3 milhões de hectares (3,28 milhões de hectares).

Durante a ação, foi possível identificar indicativos de propriedade dos maquinários destruídos, os quais poderão responder pelos crimes de usurpação de bens da União, crimes ambientais e associação criminosa. A análise do material apreendido poderá subsidiar a identificação dos envolvidos nas atividades ilícitas, contribuindo para o aprofundamento das investigações.