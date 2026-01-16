Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Operação destroi equipamentos de garimpo ilegal na Terra Indígena Kayapó

PF e FUNAI realizaram ação que destruiu maquinários, acampamentos e apreendeu materiais utilizados por criminosos 

O Liberal
fonte

Equipamentos foram incendiados pelos agentes de segurança e fiscalização para impedir nova prática de crimes. (Divulgação / PF)

A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), realizou, nesta sexta-feira (16), mais uma operação de combate ao garimpo ilegal na Terra Indígena Kayapó, no Estado do Pará. A ação conseguiu destruir maquinários, acampamentos e apreender materiais utilizados pelos criminosos. A visa reprimir a exploração ilícita do leito e das margens do Rio Branco. A PF não divulgou a prisão de suspeitos.

Os órgãos conseguiram destruir uma escavadeira hidráulica, motores estacionários, uma balsa, acampamentos de apoio aos garimpeiros e motocicletas, além da apreensão de aparelhos celulares, que serão submetidos à perícia técnica. Os equipamentos e barracas foram incendiados para impedir a reutilização dos equipamentos novamente na prática do garimpo ilegal.

A TI está localizada entre os municípios de São Félix do Xingu, Ourilândia do Norte, Cumaru do Norte e Bannach, com abrangência de mais de 3 milhões de hectares (3,28 milhões de hectares).

Durante a ação, foi possível identificar indicativos de propriedade dos maquinários destruídos, os quais poderão responder pelos crimes de usurpação de bens da União, crimes ambientais e associação criminosa. A análise do material apreendido poderá subsidiar a identificação dos envolvidos nas atividades ilícitas, contribuindo para o aprofundamento das investigações.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

garimpo ilegal

terra indígena kayapó

polícia federal

Funai

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

GARIMPO

Operação destroi equipamentos de garimpo ilegal na Terra Indígena Kayapó

PF e FUNAI realizaram ação que destruiu maquinários, acampamentos e apreendeu materiais utilizados por criminosos 

16.01.26 19h48

POLÍCIA

Policial militar fica ferido após acidente entre carro e motocicleta na PA-252, em Abaetetuba

A Polícia Civil informou ainda que as investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente

16.01.26 17h43

VIOLÊNCIA

Polícia Civil segue em buscas por suspeito de ataque a influenciadora em Parauapebas

O município também registrou uma onda de outras violências, com cinco homicídios e um baleamento em 15 dias

16.01.26 17h19

POLÍCIA

Homem é preso por estupro de vulnerável e maus-tratos contra mulher trans em Ananindeua

Após a denúncia, a vítima foi retirada do ambiente familiar e submetida a exames periciais, que constataram lesões corporais e indícios compatíveis com a prática de atos libidinosos

16.01.26 17h04

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Preso mais um suspeito de envolvimento na morte de radialista em Abaetetuba

A prisão ocorreu em Barcarena; investigações da Polícia Civil apontam que o homicídio foi motivado por concorrência no mercado de produção de eventos

16.01.26 15h32

POLÍCIA

Homem se passa por cliente e tenta matar vendedor a tiros dentro de loja, em Anapu

A arma utilizada pelo suspeito falhou no momento em que ele iria realizar os disparos contra a vítima 

16.01.26 14h12

VIOLÊNCIA

Três suspeitos de tráfico de drogas morrem durante ação policial em Marabá

Até o momento, não há informações detalhadas sobre a identidade dos homens mortos nem sobre possíveis policiais feridos

16.01.26 14h49

VIOLÊNCIA

Polícia Civil segue em buscas por suspeito de ataque a influenciadora em Parauapebas

O município também registrou uma onda de outras violências, com cinco homicídios e um baleamento em 15 dias

16.01.26 17h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda