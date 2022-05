Operação da Polícia Federal investiga crimes relacionados à pedofilia na Grande Belém

Na manhã desta quarta-feira (11/05/), a Polícia Federal cumpriu oito mandados de busca e apreensão na residência de investigados por crimes relacionados ao armazenamento e compartilhamento de imagens e vídeos contendo cenas de abuso e exploração sexual infantil. A ação é resultado da operação "Tuéris", que foi deflagrada na região Grande Belém. O nome da operação remete à deusa da mitologia egípcia da fertilidade, partos e protetora das crianças. As investigações seguem em andamento.

As investigações foram conduzidas e operacionalizadas pelo Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos (GRCC) da Superintendência da Polícia Federal no Estado do Pará. Somente no ano de 2022, a Polícia Federal do Pará cumpriu 15 mandados de busca e apreensão visando apurar crimes relacionados ao abuso sexual infantil.

"Com a utilização de avançadas ferramentas tecnológicas, além de diferentes meios de obtenção de provas, foi possível rastrear a atuação dos investigados na rede e também a sua identificação. Os equipamentos apreendidos serão encaminhados para a realização dos exames periciais visando à coleta de provas digitais, as quais ficam armazenadas nos equipamentos eletrônicos", diz a PF por nota.

Se confirmada a hipótese criminal, os investigados poderão responder pelos crimes de compartilhamento (art. 241-A do ECA, 3 a 6 anos) e armazenamento (art. 241-B do ECA, 1 a 4 anos) de pornografia infantil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esses crimes possuem penas máximas que, se somadas, podem chegar a 10 anos de prisão, como explica a PF.

"A Polícia Federal tem como prioridade o combate aos crimes relacionados ao abuso e à exploração sexual infantil, visando identificar vítimas vulneráveis e prender abusadores fazendo cessar o cometimento de tais ações, as quais afetam diretamente a sociedade e a família brasileira, principalmente crianças e adolescentes. Ressalta-se a importância da participação da sociedade ao denunciar toda e qualquer forma de violência praticada contra crianças e adolescentes", diz a nota da PF

Durante o mês de maio, a campanha Maio Laranja destaca o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Diversas ações de prevenção e repressão são realizadas no país objetivando a conscientização deste problema gravíssimo, atual.