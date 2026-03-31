Operação da PF apura fraudes em licitações e corrupção no sul do Pará

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (31/3), a operação “Bico Duplo”, para aprofundar investigações sobre fraudes em licitações, corrupção passiva e frustração do caráter competitivo de certames em um município do sul do Pará. As diligências ocorrem em Conceição do Araguaia, sudeste paraense, e em Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás, em cumprimento a decisões da Justiça Federal.

Bico duplo Foto: Divulgação | Ascom PF Foto: Divulgação | Ascom PF Foto: Divulgação | Ascom PF Foto: Divulgação | Ascom PF Foto: Divulgação | Ascom PF

Ao todo, estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais, comerciais e em órgãos públicos municipais. A Justiça também determinou o sequestro e o bloqueio de bens e ativos financeiros, a quebra dos sigilos bancário e telemático dos investigados, além do afastamento cautelar de um servidor público de suas funções.

A ação conta com o apoio técnico da Controladoria-Geral da União (CGU). De acordo com a PF, a análise de editais e de contratos realizada pelo órgão identificou indícios claros de direcionamento e fragilidades na competitividade. Para assegurar o ressarcimento ao erário e descapitalizar o grupo criminoso, as medidas de constrição patrimonial podem alcançar o montante de até R$ 27 milhões.

Durante as buscas, foram apreendidos documentos, mídias e dispositivos eletrônicos. Todo o material foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Redenção/PA para análise e para perícia técnica, a fim de subsidiar o prosseguimento das investigações e o completo esclarecimento dos fatos.