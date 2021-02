Operação da PC prende quatro pessoas no Pará e em Goiás por crimes hediondos

A Polícia Civil cumpriu, nesta quinta-feira (18), três mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão contra acusados de homicídio qualificado, sequestro, ocultação de cadáver e associação criminosa. Três dos investigados foram presos em Santarém, no oeste paraense, enquanto o quarto preso, que se mudou do Pará após o início das diligências, foi localizado na cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás. A ação é parte da Operação Punho de Aço.

Os mandados de prisão cumpridos no Pará foram deferidos pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém. Segundo a polícia, o alvo preso em Goiânia foi encontrado em poder de duas armas de fogo registradas no nome dele e expressiva quantidade de munição de calibres diversos.

Durante as buscas domiciliares, além do aparelho celular dos investigados, foram localizadas duas ferramentas, possivelmente utilizadas para a execução do crime de ocultação de cadáver, sendo uma pá e uma draga.

Em razão do caráter hediondo dos crimes em apuração, as prisões foram deferidas pelo prazo de 30 dias, período em que serão concluídas as investigações, com a completa elucidação dos fatos, circunstâncias e motivação dos delitos.

A operação foi realizada pela PCPA, por meio da Superintendência Regional do Baixo Amazonas, do Núcleo de Inteligência e da Delegacia de Homicídios de Santarém, e contou com apoio de policiais civis mobilizados da Força Nacional de Segurança Pública (DFNSP) e da Gerência de Operações de Inteligência GOI/PCGO.