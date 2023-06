Operação 'Curupira' desarticula garimpo ilegal em Castelo dos Sonhos, distrito de Altamira

Materiais que seriam utilizados em extração ilegal de minérios em um garimpo instalado no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira, sudoeste do Pará, foram apreendidos, nesta semana, por fiscais da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). A ação é realizada pela Semas, Secretaria de Segurança Pública (Segup) e da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) nos municípios de Uruará, Novo Progresso e São Félix do Xingu. A apreensão aconteceu na última terça-feira (6).

Segundo a Semas, no distrito de Castelo dos Sonhos, a equipe constatou que apesar da área ter autorização florestal, não havia autorização de lavra garimpeira concedida pela Agência Nacional de Minério (ANM).

Além dessas apreensões, os agentes encontraram em posse dos garimpeiros uma arma de fogo, munições e facas. O responsável pelo garimpo não apresentou resistência à apreensão. Todo o material confiscado ficará à disposição da Secretaria de Obras do município de Altamira, na região sudoeste do Estado.

Operação Curupira

Deflagrada em fevereiro deste ano, a Operação “Curupira” é realizada para combater a exploração ilegal da floresta amazônica nas regiões oeste e sudeste do Estado, e também, retirar o estado do Pará do Ranking dos Estados que contribuem para a degradação da fauna e flora da Amazônia.

“As equipes estão empenhadas para coibir qualquer tipo de ilícito ambiental e dessa forma corroborar com a queda do desmatamento. Sabemos as dificuldades de trabalhar em um estado continental como o Pará, mas o trabalho está sendo feito de forma árdua e os resultados já podem ser vistos com a queda do desmatamento no estado”, ressaltou Francisco Adriano Costa, diretor de fiscalização ambiental da Semas.

Redução do desmatamento

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), levando em conta o sistema DETER, nos cinco últimos meses do Ano Prodes 2023, de janeiro a maio deste ano, o Pará reduziu o desmatamento em 39%, se comparado ao mesmo período do Ano Prodes anterior, com destaque para o mês de abril que alcançou a redução de 70% e maio com 28%.

Paralelamente às ações de ostensividade, a Semas possui a Política Estadual de Mudança Climática (PEMC), criada em 2020, que reúne ações de mitigação e adaptação às mudanças do clima que perpassam desde a ações de redução das emissões de gases efeito estufa, preservação da floresta e geração de emprego e renda.

A Semas está, por meio da PEMC, implantando o Plano Estadual de Bioeconomia a fim de gerar uma nova matriz socioeconômica no estado, construindo o Plano de Restauração Florestal, além da elaboração do seu Sistema Jurisdicional de Redd+ e o Pagamento por Serviços Ambientais.