​​Pará registra queda de 28% nos índices de desmatamento no mês de maio, aponta Inpe

Dados divulgados pelo Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), mostram que, no mês de maio, houve queda de 28% no desmatamento ilegal no Pará, que assim mantém pelo segundo mês consecutivo uma significativa redução nos índices de degradação florestal. A manutenção da redução reflete o início de uma consolidação das políticas ambientais implementadas pelo governo estad​​ual, com destaque para a Operação Curupira, que tem como objetivo combater crimes ambientais no estado.

De acordo com os dados do Deter, divulgados na segunda-feira (5), data que foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, por meio da Plataforma TerraBrasilis/Inpe, no mês de maio houve redução na área recoberta por alertas de desmatamento. Em 2023, a área total foi de 195 km², o que significa uma redução de 28% em relação aos índices do mesmo período do ano passado, quando foram registrados 272 km² de área recoberta por alertas de supressão da vegetação.

Desta forma, o estado mantém a queda já verificada no mês de abril, quando o sistema de monitoramento apontou redução de 70% da área recoberta por alertas de desmatamento em relação ao mesmo período em 2022. No mês passado, foram registrados 86 km² de área recoberta por alertas de desmatamento, enquanto que no ano de 2022 a área foi de 291 km².

A série histórica do período agosto-maio revela redução de desmatamento nos meses outubro, novembro, janeiro, fevereiro, abril e maio do Ano Prodes 2023 em relação ao Ano Prodes 2022.

A análise dos cinco últimos meses do Ano Prodes 2023, de janeiro a maio de 2023, mostra que houve redução de 39%, se comparado ao mesmo período do Ano Prodes anterior.

A queda em 28% do desmatamento no Pará supera a redução verificada em toda a região amazônica. Em maio de 2023, no Ano Prodes 2023, a área recoberta por alertas de desmatamento na Amazônia Legal foi de 812 km². Esse número é 10% menor ao Ano Prodes 2022, quando a área alcançada foi de 900 km².

A redução reflete as ações ostensivas de combate a ilícitos ambientais, a exemplo da Operação Curupira, e medidas que proporcionam a mudança da matriz econômica e o desenvolvimento sustentável no estado, como o que propõe o Plano Estadual de Bioeconomia, apresentado na última Conferência do Clima (COP 27) e já em execução, e de Recuperação da Vegetação Nativa, que está sendo construído e que será entregue na COP 28, em Dubai.

De acordo com o secretário de meio ambiente e sustentabilidade do Pará, Mauro O’de Almeida, estes números podem ser associados aos​​ efeitos das ações do governo do estado, através da instalação das bases físicas nos pontos críticos do desmatamento. “O desmatamento na Amazônia é um processo muito dinâmico e esta dinâmica exige do poder público constantes alterações em seu planejamento e principalmente nas estratégias que são utilizadas para tentar mitigar este processo.

Desde 2019, o Governo do Estado vem empreendendo um esforço muito grande através de operações de fiscalizações, aperfeiçoamento do monitoramento na tentativa de diminuir as taxas anuais do desmatamento. Em 2020, foi criada a Força Estadual de desmatamento e através das operações da Amazônia Viva, os resultados vieram, tanto que em 2022 tivemos uma redução de 21% em relação a 2021”, enfatizou o gestor.