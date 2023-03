Operação ‘Curupira’ completa 15 dias de atuação em Novo Progresso

A Operação “Curupira” completou 15 dias de combate a crimes ambientais, na cidade de Novo Progresso, sudoeste paraense, nesta segunda-feira (27). Ao longo desse período, foram registradas 11 apreensões, sete intimações, oito termos de embargo, oito maquinários inutilizados,​​ nove autos de infração, duas escavadeiras apreendidas, além de 20 garimpos desarticulados, bem como 22 áreas desmatadas identificadas.

Para o secretário de Segurança Pública do Pará (Segup), Ualame Machado, as ações desencadeadas vêm ganhando êxito pelo trabalho conjunto executado pelos setores de inteligência, que auxiliam nas ações ostensivas, com a atuação em campo dos agentes de segurança.

VEJA MAIS

“Até o momento, estamos conseguindo atingir os alvos necessários na operação, através de uma ação precisa dos nossos setores de inteligência, assim como no trabalho intensificado dos nossos agentes em campo. Em 15 dias, nossa ação vem ganhando resultados positivos em Novo Progresso, e com isso, estamos fortalecendo ainda mais essa operação que hoje atua em três frentes dentro do nosso território, visando, sobretudo, o enfrentamento aos crimes ambientais em nosso Estado”, pontuou.

Operação Curupira

A “Base Novo Progresso” é a terceira instalada em 42 dias de atuação da Operação Curupira que conta com mais duas bases fixas, a primeira, instalada no município de São Félix do Xingu, e a segunda, na cidade de Uruará. A operação conta ainda com as atividades de fiscalização e rondas diuturnamente, tanto pela terra quanto pelo ar, com a utilização de uma aeronave que desloca para apoio nas ações de prevenção e combate aos crimes ambientais no Pará.

Integração

Participam da operação as polícias Civil e Militar, Polícia Científica do Estado, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Segup, é responsável pelo apoio logístico e aéreo nas ações em todas as bases fixas correspondentes à operação.