Polícia

Polícia

Operação contra financiadores de garimpos ilegais cumpre mandados no Pará e Tocantins

Uma prisão em flagrante foi realizada em um dos imóveis alvos da ação da Polícia Federal

O Liberal
fonte

Operação contra financiadores de garimpos ilegais cumpre mandados no Pará e Tocantins. (Foto: Polícia Federal)

Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Pará e no Tocantins, nesta sexta-feira (8), em uma apuração sobre o financiamento de garimpos ilegais de ouro no entorno da Terra Indígena Apyterewa. Durante a deflagração da Operação Cupim de Aço, da Polícia Federal, foram interceptadas mídias, veículos, joias, armas e outros elementos de interesse para a investigação.

Conforme a PF, três mandados foram cumpridos no distrito da Taboca, no município de São Félix do Xingu, sudeste do Pará. Outros dois alvos estavam no Tocantins, sendo um em Araguaína e o outro em Campos Lindos, onde também foi feita uma prisão em flagrante de um dos investigados, por porte ilegal de arma de fogo.

A investigação teve início após a identificação de degradações ambientais na região, por meio de monitoramento remoto da Polícia Federal. Deflagrada a operação policial in loco, em maio de 2024, foi possível identificar a existência de garimpo ilegal de cassiterita em plena atividade. Com o decorrer das apurações, foi possível apontar os donos do garimpo (financiadores) e o arrendatário da terra onde ocorria a extração mineral ilegal. As apurações terão continuidade para identificar o volume do prejuízo, a degradação ambiental, existência de outros pontos de garimpo e demais envolvidos.

Investigação

Ainda no mês de julho, seis garimpos que exploravam ouro e cassiterita foram fechados na operação Aurum Protectio, deflagrada na região do Distrito da Taboca. Eles estavam localizados no entorno e no limite da terra indígena de Apyterewa. Na ação, os responsáveis pelas atividades ilícitas e proprietários das áreas foram identificados.

Maquinários foram inutilizados e trabalhadores do garimpo foram resgatados após serem flagrados vivendo de maneira improvisada, em condições precárias. As provas colhidas no local foram introduzidas ao inquérito que apura o caso de trabalhadores vivendo em condição análoga à de escravo. 

