Operação conjunta abre ofensiva contra o tráfico de drogas em Santarém

Policiais civis e militares prenderam duas pessoas suspeitas de comercializar entorpecentes no município de Santarém, na região do Baixo Amazonas. A ação conjunta, executada na última sexta-feira (22), tinha como alvo o tráfico de drogas no município, em especial na zona periférica da cidade, onde foram concentrados os trabalhos das equipes

Policiais civis e uma equipe do Canil Setorial da 2ª Companhia Independente de Missões Especiais (2ª CIME) encontraram entorpecentes em duas residências e prenderam as duas pessoas.

O homem e a mulher foram encaminhados, junto com as drogas apreendidas, à Delegacia de Polícia Civil, responsável pelo procedimento administrativo. Os nomes dos presos não foram divulgados pela Polícia.