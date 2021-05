Operação de combate ao tráfico de drogas apreende também armas e munições

Uma operação conjunta das polícias militar e civil do Pará, denominada Alvorada, resultou nesta sexta-feira (21) na apreensão de drogas, armas e munições, na zona rural de Viseu, nordeste paraense. Ao chegarem no local, as equipes policiais realizaram incursões na mata, para verificar a informação sobre uma plantação de maconha, numa área localizada próxima à Vila Mariana.

Lá, foram visualizados dois homens em um barracão perto das plantações. Com a presença das autoridades policiais, eles fugiram pela mata. Através de revistas feitas no local, foram apreendidas duas espingardas calibre 20, três estojos contendo esferas e pólvora, três munições intactas calibre 20, um aparelho destinado para prensar e embalar drogas, cem pés de maconha que foram queimados conforme prevê a legislação, sendo apreendidos ainda três pés para a perícia, 252 gramas de semente de maconha e 37,582 quilos de maconha – uma parte já embalada pronta para venda.

Todo o material apreendido foi levado para a Delegacia de Capanema, onde foram tomadas as providências cabíveis ao caso.