Operação Cara-Crachá prende cinco suspeitos de integrar facção criminosa no Pará

A operação Cara-Crachá, realizada pela Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), prendeu nas últimas quarta (12) e quinta-feira (13) cinco suspeitos de integrar uma facção criminosa com atuação no estado do Pará. Os presos foram identificados como Eduarda Gleici Dias Calandrine, Emilene Danielle Valle Rodrigues, Jean da Silva Moraes, Luiz Felipe dos Santos e Luana da Silva Oliveira.

A operação ocorreu em Belém, Santa Izabel e na Vila dos Cabanos, em Barcarena. Equipes da delegacia, vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), cumpriram mandados expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado.

Durante as investigações, os policiais identificaram que, entre os alvos, alguns tinham cargo de relevância na estrutura da organização criminosa. Os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário e responderão por associação criminosa. O portal oliberal.com tenta contato com a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto.