Operação apura roubo em embarcação que transporta petróleo da bacia do rio Amazonas

Uma operação foi deflagrada por policiais civis de Juruti e Terra Santa para apurar um roubo realizado em uma embarcação rebocador que faz o transporte de petróleo da bacia do rio Amazonas. O veículo fazia o trajeto de Manaus, no Amazonas, para o município de Santarém, no oeste paraense quando foi alvo da ação dos criminosos. Intitulada "Fogo Grego", a iniciativa teve início na tarde deste domingo (15), mas as informações foram divulgadas pela Polícia Civil nesta segunda-feira (16).

No momento do crime, que ocorreu na última sexta-feira (14), a embarcação transportava aproximadamente 4.800.000 litros de combustível em quatro balsas, contendo álcool hidratado, gasolina, diesel S-10, diesel S-500 e óleo diesel marítimo.

Os criminosos roubaram oito aparelhos celulares, um rádio portátil VHF, um rádio fixo VHF, um motor de popa 15 HP, uma lanterna antiexplosão, uma quantia de R$640 em espécie, além de uma quantidade não informada de combustível dos quatro tanques, que estavam com gasolina e diesel S-10.

Diante do fato, a Polícia Civil foi acionada e logo iniciou as diligências, onde foi possível apreender duas embarcações tanque no município de Terra Santa, que continham 5 mil litros de combustível. Os receptadores do material foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

As equipes da PC continuam realizando diligências para identificar e localizar os autores do roubo.