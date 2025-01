Operação apreende pássaros e autua seis por crimes contra o meio ambiente na Grande Belém

A Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (DEMAPA), deflagrou na última sexta-feira (10) a operação “Liberdade”, que resultou na apreensão de cerca de 20 pássaros da fauna silvestre, além disso, seis pessoas também foram autuadas por crimes contra o meio ambiente, em Belém.

A operação da PC teve como objetivo combater o crim​e de comercialização de pássaros da fauna silvestres e reforçar a conservação do meio ambiente. No decorrer da operação, diversas denúncias foram averiguadas pela equipe policial e seis pessoas foram autuadas com cerca de 20 pássaros silvestres. Após a avaliação médico-veterinária, todos os animais aptos foram restituídos à natureza.

Dentre as localidades presentes na Região Metropolitana de Belém, a operação se destacou nos bairros do Coqueiro, Cidade Nova e Benevides.