Operação apreende 1750 caranguejos durante época de pesca ilegal

Uma operação realizada em 17 feiras de Belém e de Ananindeua apreendeu 1750 crustáceos durante o período de pesca ilegal. A força-tarefa visa fiscalizar e combater o comércio ilegal de caranguejo-uçá, cujo período de defeso segue até o sábado (8) em todo o Brasil. A força-tarefa, coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), com apoio do Instituto Chico Mendes para a Biodiversidade (ICMBio), foi realizada na última segunda-feira (3) e também contou com a participação do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA).

Foram fiscalizadas feiras de São Brás; Pedreira; Feira da 25, na avenida Rômulo Maiorana; Cabanagem; Panorama XXI; Marambaia; Entroncamento; Terra Firme; Guamá; Jurunas; Cremação e Barreiro. Já em Ananindeua, policiais estiveram na feira do Jaderlândia; Nova República; Três Corações; Guanabara e Cidade Nova.

A ação foi feita para cumprir a portaria 325/2020 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), que proíbe a caça dos caranguejos durante alguns dias no início do ano. Esse período, chamado defeso, protege os animais que estão em tempo de reprodução e, ao sair das tocas para acasalar, se tornam presas mais vulneráveis.

O defeso também deve ocorrer também entre os dias 3 e 8 de março e 19 e 24 de março.