Operação apreende 146 mil toneladas de manganês e destrói 3 mil pés de maconha no Pará

Em quatro dias, a operação Ágata Norte apreendeu 146 mil toneladas de manganês ilegal e destruiu mais de 3 mil pé de maconha no Pará. É um esforço conjunto das Forças Armadas, Polícia Federal (PF), Agência Nacional de Mineração (ANM), Receita Federal (RFB) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O objetivo é o combate a crimes ambientais, tráfico de drogas, contrabando e descaminho. As ações ocorreram em Barcarena, Curralinho, Mosqueiro, Santarém e São Sebastião da Boa Vista.

No dia 23 de outubro, duas pessoas foram presas, em flagrante, em empresas localizadas na área do Porto de Vila do Conde, em Barcarena. Elas não tinham documentação que comprovasse a origem lícita do manganês. No dia seguinte, mais de 146 mil toneladas de minério de manganês também foram apreendidas no porto de exportações em Vila do Conde. Os 186 contêineres com manganês seriam destinados a China.

Todo o minério apreendido era de origem ilegal, extraídos no Pará e vendidos com notas fiscais “esquentadas" por empresas que possuem autorização de lavra. Além do minério, houve apreensão de maquinários. O minério de manganês é considerado material essencial na fabricação de ligas metálicas, combinado, principalmente, com o ferro na produção de aço. Esta foi a maior apreensão já realizada no estado, apontam a PF e as Forças Armadas, em nota.

Além do minério, foram apreendidas máquinas. Essa foi a maior apreensão desse tipo de minério em condição ilegal. O destino seria a China. (Polícia Federal / Divulgação)

Neste domingo (25), após um trabalho prévio de inteligência, houve a localização de dois plantios de maconha em área ribeirinha da zona rural do município de Ipixuna do Pará. Lá, foram incinerados 3 mil pés da erva, que equivalem a uma tonelada da droga. Os cultivadores fugiram do local com a chegada das equipes da PF e da Marinha.

A Operação Ágata Norte 2020 também tem como objetivo complementar as ações desenvolvidas pela Operação Verde Brasil 2. Ao todo, estão sendo empregados mais de três mil militares das Forças Armadas (Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira) e foram realizadas parcerias com 28 órgãos estaduais e federais, além de 12 agências.