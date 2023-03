Operação ‘Aluminium’: dois são presos por desviar R$ 2 milhões em cargas de alumínio no Pará

​Dois homens, identificados como Mathews Zuqueto de Lima e Wesley Pinto das Chagas, foram presos nesta sexta-feira (17), durante a primeira fase da operação “Aluminium”, da Polícia Civil do Pará, que investiga a prática de crimes de desvio de cargas de empresas da região de Vila dos Cabanos, em Barcarena, por meio de falsos fretes. Segundo a polícia, os suspeitos se passavam por motoristas de empresas de transporte de cargas e já tinham desviado duas cargas de alumínio, com valor estimado em mais de R$ 2 milhões. Quando foram abordados, ambos apresentaram documentação de habilitação falsa, além de outras certidões relacionadas ao caminhão utilizado para o crime.

De acordo com o delegado Augusto Potiguar, titular da unidade especializada em Repressão a Furtos e Roubos de Cargas, as investigações iniciaram no mês de janeiro, depois que o proprietário de uma das cargas denunciou o desaparecimento de um motorista contratado para o transporte.​​

Após diligências e análise do material, foi constatada a fraude relacionada no serviço prestado pelo suposto motorista e, diante da materialidade dos crimes, foi solicitada junto à justiça, a prisão preventiva dos dois suspeitos identificados, além de mandados de buscas, apreensões e outros meios de obtenção de provas.

Ainda segundo o delegado do caso, as investigações serão continuadas com o objetivo de identificar outros suspeitos envolvidos e a forma como o crime foi praticado. “Essa é uma região de intensa movimentação de cargas de alto valor. Então, vamos ampliar as investigações para identificar, com mais detalhes, toda a dinâmica do crime para chegarmos a outros suspeitos”, assegurou.