Ônibus tomba em córrego na entrada de Abaetetuba na tarde desta quinta-feira (15)

Na tarde desta quinta-feira (15), por volta de 15h, um ônibus tombou em um córrego localizado na entrada do município de Abaetetuba, no Nordeste paraense. Segundo informações iniciais, o acidente ocorreu há cerca de 1km da Usina da Paz no município. O ônibus estava cheio de passageiros. Após o acidente, o trânsito foi parcialmente interditado, e um trator foi utilizado para o resgate.

Informações iniciais apontam que o ônibus integra a Cootrampa, cooperativa local que faz linha para os municípios de Moju, Igarapé Miri e Barcarena. Não há registro de mortes até o momento. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os passageiros tentam sair do veículo, em meio ao desespero.

“Acidente bruto aqui na subida do Tijuca, um ônibus quebrou a “barra” de direção, perdeu o controle, desceu a pista e caiu no mato”, diz um homem em vídeo publicado nas redes sociais sobre o acidente.

A reportagem solicitou posicionamento à Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal no Pará (PRF-PA) sobre as condições do acidente e aguarda retorno.