Ônibus pega fogo na avenida Augusto Montenegro, em Belém, nesta quarta-feira

Um ônibus urbano pegou fogo na avenida Augusto Montenegro, em Belém, nesta quarta-feira (17). Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo em chamas.

O vídeo também registra a chegada de uma viatura do Corpo de Bombeiros. Ainda não detalhes sobre as circunstâncias do incêndio e nem se há possíveis vítimas.

É o segundo ônibus que pega fogo nesta quarta-feira. O primeiro incêndio foi registrado no município de Ananindeua. As chamas destruíram totalmente o veículo. Mas, neste caso, não houve feridos.

Sobre a ocorrência na avenida Augusto Montenegro, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou, em nota, que tomou conhecimento do ocorrido, determinou o recolhimento do ônibus para a garagem e autuou a empresa.

A autarquia acrescentou que, segundo informações colhidas no local, houve uma pane elétrica no ônibus, ocasionando o início do incêndio, porém as causas reais do sinistro só serão conhecidas depois de perícia técnica no veículo. A Semob comunica ainda que ninguém saiu ferido e que irá acompanhar a apuração das causas do sinistro.