Ônibus cai em ribanceira na rodovia Transamazônica, no sudoeste paraense

Um ônibus de viagens intermunicipais caiu de uma ribanceira, na Rodovia Transamazônica (BR-230), na madrugada desta segunda-feira (21), por volta das 3h da manhã. O acidente ocorreu no quilômetro 75 da via, na ponte sobre o Rio Cupari, que fica entre os municípios de Itaituba e Rurópolis, no sudoeste paraense.

Uma das hipóteses levantadas é que o condutor tenha perdido o controle do veículo por conta da chuva, que deixou a pista lisa e facilitou que um dos pneus escorregasse para fora da via. O veículo tombou exatamente em um trecho em manutenção. O carro, que pertence à frota da empresa Ouro e Prata, saiu de Santarém na noite de domingo (20), por volta das 23h, e tinha como destino o distrito de Moraes Almeida, em Itaituba.

Em nota, a assessoria de comunicação da empresa disse que apenas uma passageira sofreu escoriações no braço e houveram danos materias.