Oito paraenses estão entre as vítimas do desabamento da ponte entre Maranhão e Tocantins

Pelo menos oito paraenses estão entre as vítimas do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que atravessa o rio Tocantins na divisa entre os estados do Maranhão e Tocantins. A queda da estrutura aconteceu na tarde de domingo (22), no momento em que dez veículos – entre caminhões, motos e carros de passeio – passavam pelo local, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Entre as vítimas estão Aloísio, sua esposa Silvana Rocha e a neta do casal, de 11 anos, moradores de Dom Eliseu, no sudeste do Pará. Aloísio dirigia um caminhão carregado​ de portas com destino à cidade de Estreito (MA) no momento do acidente. Informações de fontes ligadas à Prefeitura de Dom Eliseu indicam que os corpos das três vítimas ainda estão presos no caminhão submerso. No entanto, o resgate foi interrompido por questões de segurança, já que pelo menos dois caminhões que caíram na água transportavam materiais corrosivos, de acordo com informações do governo do Maranhão.

Outros três paraenses envolvidos no acidente são da cidade de Tucuruí, também no sudeste paraense. A enfermeira Cássia Tavares e sua filha, de apenas dois anos, estão desaparecidas. O esposo de Cássia, Jairo Rodrigues, sobreviveu e foi encontrado atordoado em uma rocha próxima ao local da tragédia. Um vídeo gravado por testemunhas momentos após o desabamento mostra Jairo desorientado, sem conseguir fornecer informações claras sobre sua família.

Na tarde desta segunda-feira (23), a Prefeitura de Novo Repartimento confirmou que o vereador Ailson Gomes Carneiro e a esposa dele, Elisangela Santos das Chagas, também estão entre as vítimas da queda da ponte. Segundo a prefeitura, o casal estava em uma caminhonete a caminho do estado Maranhão a passeio.

Coren-PA se posiciona sobre o desaparecimento de enfermeira

Em nota enviada à reportagem, o Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA) informou que “acompanha com muita atenção o acidente ocorrido na ponte JK, neste domingo (22), na divisa entre os estados do Maranhão e Tocantins, especialmente diante da notícia de que uma profissional de Enfermagem do Estado do Pará estaria entre as vítimas”.

“Manifestamos nossa solidariedade às famílias das vítimas, pedindo atenção às autoridades competentes para que as causas do acidente sejam apuradas minuciosamente e os responsáveis devidamente punidos”, diz o comunicado do conselho.