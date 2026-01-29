Oito casos de envenenamento de cães foram registrados no bairro Irajá, em Itaituba, dizem moradores

Pelo menos oito casos de envenenamentos já foram confirmados nos últimos dias no bairro Irajá, em Itaituba, no sudoeste paraense, segundo relatos da comunidade local. Na tarde desta quinta-feira (29), um morador relatou à imprensa local que suspeita que o veneno esteja sendo colocado próximo às residências, já que, mesmo após ingerirem a substância, os animais ainda conseguem retornar para casa.

De acordo com o morador, os cães costumavam sair apenas para brincar nas imediações e, no dia das mortes, retornaram apresentando sinais graves, o que reforça a suspeita de que o envenenamento ocorreu na própria região.

Ele também relatou sentir profunda revolta diante da situação, sobretudo após a morte de dois de seus animais. Segundo afirmou, os cães não se afastavam muito e permaneciam, na maior parte do tempo, próximos à residência.

Em entrevista na manhã da última quarta-feira (28), o delegado Pedro Victor afirmou que a Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar o responsável pelos envenenamentos. Segundo ele, diligências estão em andamento e a expectativa é de que o autor seja localizado e responsabilizado criminalmente.

A Redação Integrada de O Liberal mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.