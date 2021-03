Número de roubos a ônibus caiu 43% no Pará em fevereiro deste ano

O número de roubos a coletivos diminuiu 43% no mês de fevereiro de 2021 no Pará, quando comparados com o mesmo período do ano passado, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac). Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 11.

A queda de ocorrências, segundo a Segup, se deve, entre outras medidas, à atuação dos órgãos do Sistema de Segurança Pública, a exemplo da operação Polícia Mais Forte, que viabiliza a presença de viaturas policiais nos horários considerados críticos, como o início e final do dia, coincidindo com o horário de saída e retorno de centenas de milhares de pessoas do trabalho, em pontos estratégicos da Região Metropolitana de Belém (RMB).

"Os postos bases da Polícia Militar estão posicionados nos principais corredores da cidade, como uma estratégia de policiamento, onde também passa um grande fluxo de ônibus, mas também há operação específica da PM, com o policiamento em ponto de saída e chegada de ônibus, além do supervisionamento de alguns pontos de ônibus que são estratégicos e que possuem um número considerado de pessoas a fim de garantir o embarque e desembarque da população em segurança", enfatizou o secretário da Segup, Ualame Machado.