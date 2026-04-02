Novo vídeo mostra fuga de suspeito disfarçado de PM após assalto a joalheria em shopping de Belém

Um novo vídeo que circula nas redes sociais revela mais detalhes da fuga do suspeito envolvido no assalto a uma joalheria dentro de um shopping no bairro Batista Campos, em Belém. O crime ocorreu na tarde da última quarta-feira (1º) e causou pânico entre clientes e funcionários do shopping. As imagens mostram o momento em que o homem, vestido com uma farda semelhante à da Polícia Militar, deixa o estabelecimento e sobe em uma motocicleta que já o aguardava do lado de fora.

No registro, é possível observar que o veículo era conduzido por um comparsa que vestia uma camisa vermelha. O suspeito fardado sobe rapidamente na motocicleta e os dois deixam o local, trafegando na contramão da via. De acordo com informações preliminares, o homem que usava o uniforme falso entrou sozinho na joalheria, rendeu os funcionários e teve acesso ao cofre do estabelecimento.

A suspeita é de que pelo menos três pessoas tenham participado da ação criminosa. Enquanto um dos envolvidos executava o roubo no interior da loja, outros dois teriam dado suporte do lado externo, garantindo a fuga logo após o crime.

Com a divulgação do novo vídeo, a dinâmica da ação criminosa ganha novos elementos que devem auxiliar nas investigações. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o que foi levado da joalheria nem sobre o valor do prejuízo. O estabelecimento se posicionou sobre o crime. “A Vivara esclarece que acionou imediatamente as autoridades competentes e segue contribuindo para a solução do caso", declarou em nota à imprensa.

A Polícia Militar segue realizando buscas na tentativa de localizar e prender os suspeitos. Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas de forma anônima por meio dos números 190 e 181.