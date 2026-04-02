Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Novo vídeo mostra fuga de suspeito disfarçado de PM após assalto a joalheria em shopping de Belém

O crime ocorreu na tarde da última quarta-feira (1º) e causou pânico entre clientes e funcionários do shopping.

O Liberal
fonte

Novo vídeo mostra fuga de suspeito disfarçado de policial após assalto a joalheria em shopping de Belém. (Foto: Redes Sociais)

Um novo vídeo que circula nas redes sociais revela mais detalhes da fuga do suspeito envolvido no assalto a uma joalheria dentro de um shopping no bairro Batista Campos, em Belém. O crime ocorreu na tarde da última quarta-feira (1º) e causou pânico entre clientes e funcionários do shopping. As imagens mostram o momento em que o homem, vestido com uma farda semelhante à da Polícia Militar, deixa o estabelecimento e sobe em uma motocicleta que já o aguardava do lado de fora.

No registro, é possível observar que o veículo era conduzido por um comparsa que vestia uma camisa vermelha. O suspeito fardado sobe rapidamente na motocicleta e os dois deixam o local, trafegando na contramão da via. De acordo com informações preliminares, o homem que usava o uniforme falso entrou sozinho na joalheria, rendeu os funcionários e teve acesso ao cofre do estabelecimento.

A suspeita é de que pelo menos três pessoas tenham participado da ação criminosa. Enquanto um dos envolvidos executava o roubo no interior da loja, outros dois teriam dado suporte do lado externo, garantindo a fuga logo após o crime.

Com a divulgação do novo vídeo, a dinâmica da ação criminosa ganha novos elementos que devem auxiliar nas investigações. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o que foi levado da joalheria nem sobre o valor do prejuízo. O estabelecimento se posicionou sobre o crime. “A Vivara esclarece que acionou imediatamente as autoridades competentes e segue contribuindo para a solução do caso", declarou em nota à imprensa.

A Polícia Militar segue realizando buscas na tentativa de localizar e prender os suspeitos. Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas de forma anônima por meio dos números 190 e 181.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

assalto a joalheria em shopping center
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA 

Homem joga água quente na companheira, em Parauapebas

De acordo com o relato policial, ele teria jogado água quente no corpo da companheira

05.04.26 22h32

POLÍCIA 

Moradores do Umarizal estão sofrendo com assalto, furto e chegaram a gravar ação criminosa

As ações crminosas estão acontecendo com frequênncia na Rua Bernal do Couto

05.04.26 21h40

POLÍCIA 

Homem é preso em Nova Ipixuna durante bloqueio policial e confessa homicídio

O crime ocorreu durante a madrugada deste domingo (5)

05.04.26 19h01

POLÍCIA

Homem morto com golpes de facão na rua era inocente, diz delegado

Delegado Elioenai Silva, responsável pelo caso, informou que autor do crime brutal já foi identificado e está sendo procurado pela polícia

05.04.26 18h34

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA 

Homem joga água quente na companheira, em Parauapebas

De acordo com o relato policial, ele teria jogado água quente no corpo da companheira

05.04.26 22h32

POLÍCIA

Homem morto com golpes de facão na rua era inocente, diz delegado

Delegado Elioenai Silva, responsável pelo caso, informou que autor do crime brutal já foi identificado e está sendo procurado pela polícia

05.04.26 18h34

POLÍCIA 

Moradores do Umarizal estão sofrendo com assalto, furto e chegaram a gravar ação criminosa

As ações crminosas estão acontecendo com frequênncia na Rua Bernal do Couto

05.04.26 21h40

Polícia

Assassino da paraense Anna Laura pode pegar prisão pérpetua nos EUA

Natural de Santarém, no oeste do Pará, Anna Laura Costa Porsborg foi morta aos 22 anos, no dia 27 de dezembro de 2022, em Los Angeles

04.04.26 14h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda