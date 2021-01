Nove são presos por tráfico de drogas em Cachoeira do Arari, no Marajó

Oito homens e uma mulher foram presos acusados de traficar entorpecentes no município de Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó. A desarticulação de associações criminosas na região e o combate ao tráfico de drogas é o principal objetivo da Operação Horus 3.0, deflagrada nesta terça-feira pela Polícia Civil do Pará, por meio da Superintendência Regional do Marajó Oriental. A ação deu cumprimento a nove mandados de prisão preventiva dos acusados, que não tiveram a identidade informada.

Segundo o delegado Rodrigo Amorim, superintendente Regional do Marajó Oriental, as prisões também vão ajudar a coibir crimes na região. “Estamos há mais de sete meses investigando com todo o serviço de inteligência policial esse grupo e hoje tivemos êxito nas prisões. Com isso, o tráfico e outros atos criminosos perdem forças”, disse o delegado.

Após o trabalho investigativo, a Justiça local expediu 10 mandados de prisão preventiva. Durante as diligências realizadas nesta manhã, nove foram cumpridos. Todos os investigados vão responder pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os presos foram conduzidos à sede da Superintendência Regional do Marajó Oriental, no município de Soure, de onde foram encaminhados ao Sistema Penitenciário, em Belém.