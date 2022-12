Nova suspeita de bomba no DF mobiliza Polícia Militar neste domingo

Uma nova suspeita de bomba em Brasília mobilizou as forças de segurança do Distrito Federal, na noite deste domingo (25/12). A Polícia Militar (PMDF) deslocou uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) para avaliar um material suspeito encontrado na região do Gama, na DF 290. As informações são do Metrópoles.

O material, segundo a PM, seriam coletes balísticos e capas, além de material que aparentava ser explosivo. Até a mais recente atualização desta reportagem, os militares continuavam no local e não haviam detalhado se a suspeita da presença de bomba se confirmou.

No sábado (24/12), as forças de segurança apuraram chamado para verificar uma bomba encontrada em um caminhão, perto do Aeroporto de Brasília. Nesse caso, a suspeita se confirmou, e o empresário George Washington de Oliveira Sousa, 54 anos, foi preso por envolvimento com o caso.

Horas depois, ainda no sábado, a Polícia Federal (PF) se mobilizou para atender outra ocorrência que envolvia o mesmo tipo de artefato, perto da Base Aérea de Brasília. No entanto, os agentes encontraram apenas uma mochila com uma garrafa de água mineral dentro.

Na tarde de sexta-feira (23/12), o passageiro de um ônibus foi detido, suspeito de deixar um explosivo no veículo. O veículo parou na 216 Sul e, após uma operação que durou cerca de 50 minutos, a PMDF verificou que não havia qualquer item perigoso no local.