Nova ossada humana é encontrada em área de mata no Barreiro

Na tarde desta quinta-feira, 21, uma segunda ossada humana foi encontrada dentro de uma cova, em área de mata, localizada às proximidades da passagem Mirandinha, no bairro do Barreiro, em Belém. Um exame necroscópico poderá confirmar se os restos mortais são do jovem Hilton Pimentel, que estava desaparecido desde dezembro do ano passado.

A irmã de Hilton, Cleiva Pimentel, esteve no local após sete meses de buscas e contou que o irmão trabalhava como entregador de pizza. Ele desapareceu depois de receber um telefonema para ir a um encontro amoroso, por volta de 1h da madrugada, e nunca mais foi visto.

De acordo com o sargento Jorge Chagas, do Corpo de Bombeiros, os restos mortais estavam enterrados em um buraco de aproximadamente 70 centímetros de profundidade. Ainda segundo o militar, a suspeita é de que a pessoa foi morta com dois tiros.