Nova fase da 'Operação Cratera' investiga empresários e donos de empreiteiras

Mais mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta segunda-feira (1º), no âmbito da "Operação Cratera", realizada pela Polícia Civil do Pará, por meio da Diretoria Estadual de Combate à Corrupção. Deflagrada no último sábado (30), a iniciativa apura indícios de fraude em licitação e desvios de verbas públicas no programa "Asfalto na Cidade", ocorridos entre os anos de 2013 a 2018. A ação ocorreu de forma simultânea na Região Metropolitana de Belém.

Desta vez, os alvos dessa fase da operação foram empresários e donos de empreiteiras, envolvidas no esquema investigado. Há suspeita de crimes de fraude à licitação, peculato, associação criminosa, corrupção ativa e passiva. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas residências dos proprietários e sedes de construtoras.

Na ação foram coletados e apreendidos documentos, aparelhos celulares e computadores, que serão objetos de análise e perícia para apuração dos indícios.

Segungo a Polícia Civil, somente em 2018, o programa custou mais de R$ 360 milhões aos cofres públicos. "Os indícios probatórios coletados ao longo da investigação demonstram favorecimento a um 'consórcio' de empreiteiras com envolvimento direto de agentes públicos", diz um trecho da nota.

Primeira fase da operação

Na manhã do último sábado (30), na capital paraense e no interior do Pará, foram cumpridos mandados de busca e apreensão de materiais para análise pericial. Uma pessoa foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo em Santa Maria do Pará.

A operação contou com a participação de policiais civis do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil e Centro de Pericias Cientificas Renato Chaves (CPCRC).