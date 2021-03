Respirador é furtado durante transferência de paciente com covid-19 no Pará

Um respirador portátil foi furtado de dentro de uma ambulância no município de Santarém, no oeste paraense, na noite desta segunda-feira (1º). A ação criminosa ocorreu enquanto profissionais de saúde se preparavam para fazer a transferência de um paciente com quadro clínico grave de covid-19. O caso foi confirmado pela Polícia Civil à Redação Integrada de O Liberal, nesta terça-feira (2). Um boletim de ocorrência foi registrado na 16ª Seccional de Santarém.

Ainda conforme informações da Polícia Civil, o aparelho foi furtado de dentro de uma ambulância pertencente à uma empresa privada, na saída de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. A equipe estacionou o veículo para buscar um paciente e, ao retornar, percebeu que o equipamento, avaliado em quase R$70 mil, não estava no local. O respirador portátil também é de propriedade de uma empresa terceirizada contratada para fazer transferências de pacientes diagnosticados com a covid-19.

Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso ou apontado como suspeito de participar do crime. A Polícia Civil de Santarém realiza diligências para identificar e prender os envolvidos no furto.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.