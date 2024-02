Polícia do Pará apreende quase 30 kg de 'supermaconha' em embarcação vinda de Manaus

Cerca de 30 quilos de entorpecente foram apreendidos nesta quinta-feira (8) em uma embarcação no Porto Municipal de Juruti, no oeste do Pará. De acordo com informações da 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (28ª CIPM), os agentes faziam uma fiscalização na área portuária, quando localizaram uma embarcação, proveniente de Manaus.

Durante buscas realizadas no interior da embarcação, os policiais localizaram duas malas com 12 tabletes de substância análoga ao skunk, conhecida como supermaconha, totalizando 24 embalagens que, somadas, pesaram 29,950 kg de entorpecentes.

Apesar das tentativas de verificar as imagens das câmeras de segurança, a fim de identificar os proprietários das bagagens, não houve êxito na diligência devido ao desligamento do equipamento.

Diante dos fatos, o material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Juruti para os procedimentos legais.​