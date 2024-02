Carga com 240 quilos de skunk é apreendida pela PF, em Belém

Uma carga com cerca de 240 quilos de skunk, mais conhecida como a ‘super maconha’ por ser modificada em laboratório, foi apreendida em Belém, no domingo (4). A droga foi interceptada pela Polícia Federal quando estava dentro de um caminhão, no bairro da Marambaia. Segundo as autoridades, o entorpecente chegou à capital paraense em uma balsa que saiu do estado do Amazonas.

Essa é a terceira apreensão de skunk em quatro dias. A ação ocorreu por volta de 15h e contou com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Receita Federal. No momento do flagrante, o caminhão estava estacionado sem condutor e, assim, ninguém foi preso.

Os agentes informaram que os pacotes da droga eram idênticos aos que foram apreendidos na quinta-feira (1), pois tinham a mesma ilustração de um jacaré. Constatação que indica a probabilidade de ambos carregamentos terem origem no mesmo grupo criminoso. Outra semelhança é que nas duas situações os entorpecentes estavam escondidos em um fundo falso do caminhão. No entanto, neste caso mais recente a lataria havia sido soldada, por isso ocorreu o apoio dos bombeiros para realizar a retirada dos pacotes.

Investigação

O combate ao tráfico de drogas é uma das ações mais intensificadas pela Polícia Federal, por meio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE/PF). Para chegar a todas as cargas apreendidas até o momento, foi realizado um trabalho de apuração pelos agentes. Agora, serão feitas as buscas para identificar seus vendedores e compradores.

A apreensão de sexta-feira foi diferente, realizada por meio de fiscalização de rotina do Núcleo de Polícia Marítima da PF, em um porto particular próximo ao distrito de Icoaraci.