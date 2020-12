Temporal derruba torre metálica; uma casa é atingida e pessoas ficam feridas

A Redação Integrada apura mais informações sobre a queda nesta noite de quarta-feira (2) de uma torre de transmissão de dados, no município de Curralinho, no Marajó.

As informações são de que um forte temporal derrubou a alta torre construída há pouco mais de três meses no terreno da Escola Estadual Manoel Vera Cruz.

A alta torre metálica teria sido montada há pouco mais de três meses no mesmo terreno do colégio público. Testemunhas informaram que uma casa foi atingida e algumas pessoas ficaram feridas, sendo levadas para atendimento médico pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Militar, em Curralinho, também está no local.