No Dia Internacional da Mulher, homem é preso por agredir a esposa em Goianésia do Pará

Um homem foi preso por agredir a esposa no último domingo (8/3), no Dia Internacional da Mulher, em Goianésia do Pará, no sudeste do estado. A Polícia Militar soube do caso por volta das 7h, quando foram informados de que a vítima estava pedindo socorro em via pública.

Uma guarnição da PM localizou a vítima, que estava com o rosto ensanguentado, escoriações nos joelhos e também com sinais de debilidade física. De acordo com a Polícia Militar, ela relatou que o marido tinha tentado matá-la durante a agressão.

O tenente Franco, comandante do 37º Pelotão do 50º Batalhão de Polícia Militar (50º BPM), falou sobre o caso. “No Dia Internacional da Mulher, que era para ser comemorado, tivemos uma vítima de violência doméstica pelo seu companheiro. A mesma solicitou o apoio da Polícia Militar e, de imediato, demos uma resposta rápida. Conseguimos localizar e capturar o indivíduo, o levamos para a Seccional, onde responderá pelo crime, seja ele de feminicídio ou lesão corporal”, explicou.

Os militares foram até a casa do casal, mas não localizaram o suspeito. A PM encontrou o suspeito na estrada que dá acesso à chácara do pai dele. O homem foi detido e apresentado na delegacia do município. Ele permanece à disposição da Justiça.