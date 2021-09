‘Nenê da Baixada’ é preso por tráfico de drogas e homicídio em Salinópolis

Geovan de Sousa Furtado, conhecido como "Nenê da Baixada", foi preso na tarde da última quinta-feira (9), no município de Salinópolis, nordeste paraense. O flagrante foi feito pelo crime de tráfico de drogas, mas o suspeito já vinha sendo investigado e procurado por supostamente ter praticado um homicídio contra um homem, identificado como Frank Silva Nunes. O crime foi registrado no dia 6 de agosto deste ano, no Porto Grande, no mesmo município.

"Nenê da Baixada" foi capturado por uma equipe do Grupamento Tático Operacional (GTO) da Polícia Militar, que fazia rondas pelo bairro da Califórnia. De acordo com os militares, o criminoso estava em uma motocicleta de cor amarela em atitudes suspeitas. No momento em que recebeu a ordem de parada, para a realização da abordagem, Geovan estaria usando o mesmo chapéu do dia do crime contra Frank Silva.

Durante a busca pessoal, com o suspeito, foram encontrados meio tablete de maconha, que pesou 226 gramas, uma pedra de Oxi, de aproximadamente 25 gramas, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares e R$ 62 em dinheiro.

Geovan e todo o material apreendido com ele foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Salinópolis, para a autoridade policial de plantão realizar os procedimentos cabíveis ao caso.