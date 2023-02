Naufrágio em Cotijuba: após mais de 5 meses, lancha é içada de forma clandestina, diz Marinha

A lancha Dona Lourdes II, que naufragou em setembro do ano passado na Baía do Marajó, próximo à Ilha de Cotijuba, em Belém, foi reflutuada de modo clandestino no último fim de semana. É o que diz a Marinha do Brasil (MB) em nota enviada nesta segunda-feira, 20, à redação integrada de O Liberal. A embarcação encontra-se, no momento, abarrancada próximo ao trapiche de Cotijuba.

De acordo com a Marinha, o içamento da lancha foi feito pelos proprietários da embarcação na última sexta-feira, 17 de feveriro, porém, sem a autorização da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR). AEquipes de Inspetores Navais da CPAOR, juntamente com o serviço de patrulhamento ostensivo do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu), foram acionados para averiguar a informação e constataram o fato.

A atitude dos donos da lancha se enquadra como infração à Lei da Segurança do Tráfego Aquaviário (Lesta), pois não obedece à Norma da Autoridade Marítima sobre Assistência e Salvamento e às Atividades de Pesquisa, Exploração, Remoção e Demolição de Coisas e Bens Afundados, Submersos, Encalhados e Perdidos (NORMAM-10).

Com a reflutuação, a Capitania deve notificar a empresa responsável pela embarcação e convocá-la para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. Segundo a Marinha, uma vez emersa, agora é possível realizar o trabalho de perícia da lancha, em proveito do Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação instaurado por ocasião do naufrágio.

"A Marinha do Brasil conclama a sociedade a participar ativamente no esforço de fiscalização, informando qualquer situação que possa afetar a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis ou que represente risco de poluição ao meio hídrico, por meio do Disque Emergências Marítimas e Fluviais: 185 – (91) 3218-3950 ou (91) 98134-3000 (aplicativo de mensagem instantânea)", diz a nota.