Naufrágio Combu: 'foi um herói', diz tia de uma das vítimas do acidente

Anyziane Bitencourt, tia do Paulo Bitencourt, 34 anos, o qual foi uma das quatro vítimas que morreram no naufrágio de uma rabeta no Rio Guamá, disse que o sobrinho foi um herói. Segundo ela, Paulo salvou a esposa e dois filhos, um de 14 e o outro de 16 anos, da morte. O corpo de Paulo foi encontrado dois dias depois do acidente, na manhã desta terça-feira (11), na ilha das Onças, região de Barcarena, junto com o de Natalino Pantoja, o proprietário e condutor da embarcação.

A familiar conta que soube disso pela companheira do sobrinho após ter sido resgatada junto com os filhos. Para Anyziane, Paulo, sem dúvidas, foi um herói. Antes de sumir, o sobrinho lutou para resgatar quantas pessoas pudesse, conforme o relato da esposa do sobrinho repassados à ela.

“A esposa dele (Paulo) me contou que eles (esposa, Paulo e os dois filhos) chegaram a alcançar a bolsa do bebê que acabaram fazendo como boia. Por não caber muitas pessoas na boia, ele protegeu a esposa e os filhos. Provavelmente, a mãe com a criança (bebê de seis meses) estava apoiada nessa bolsa, que seria a boia deles. Ele (Paulo) ficou ali pelo lado para tentar socorrer outras pessoas. O filho dele, o menor de 14 anos, que não sabia nadar, lutou bastante com o adolescente, carregando ele, segundo relatos da esposa. Ele teve esse cuidado com a família e com as pessoas que estavam ali (náufragos) priorizando o resgate e se sacrificando nesse sentido. O meu sobrinho é um verdadeiro herói”, relatou emocionada.

O corpo de Paulo foi liberado do Instituto Médico Legal, por volta das 16h. Ele será enterrado na manhã desta quarta-feira (12), em um cemitério próximo da Vila de Santa Maria, em Bujaru, município de onde ele era.